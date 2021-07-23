Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Агентство по терапевтической продукции Швейцарии Swissmedic привело статистику по нежелательным побочным эффектам и смертям после вакцинации от коронавируса. Оно сообщило, что с начала текущего года после прививок умерло 128 человек.

Представители агентства поясняют, что никаких признаков, указывающих, что причиной смерти стала именно вакцина, нет. Однако факт остается фактом – люди умирали через разные промежутки времени после иммунизации. Средний их возраст составил чуть больше 80 лет.

Кроме того, 4 319 раз агентство получало уведомления о том, что вакцина спровоцировала нежелательные отрицательные эффекты. В 704 случаях речь шла о препарате от компании Pfizer, а еще в 788 – о лекарстве Moderna. Авторы 1 537 уведомлений расценили нежелательные эффекты как опасные для организма.

Всего в Швейцарии полностью прошли вакцинацию 46,1 процента населения. Если учитывать и тех жителей страны, которые сделали только одну прививку, то их количество составит 9,5 миллионов человек.

Вам может понравиться

Sina: США дали старт гонке вооружений в космосе, но хотят сотрудничать с Россией

Соединенные Штаты намерены включиться в космическую гонку против Китая, но с Россией они будут сотрудничать, заявил Директор НАСА Билл Нельсон. Портал Discover24 со ссылкой на китайское издание Sina поясняет, откуда

Geopolitika.news: Британский эсминец Defender собирал разведданные о российской системе обороны во время инцидента в Крыму

Главной миссией эсминца Defender, который в конце июня вторгся в территориальные воды России, был сбор разведывательной информации, пишет хорватское издание Geopolitika.news. Авторы публикации отмечают, что на борту корабля находилось специально

Украина планирует требовать новых санкций для оператора “Северного потока-2”

В совместном заявлении США и Германии по «Северному потоку-2» нет ни единого ответа на те проблемы и вызовы, которые возникнут перед Украиной после ввода газопровода в эксплуатацию. Поэтому Киев намерен
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 июля – переменная облачность, до 21 °C | город Мытищи: погода, 23 июля – пасмурно, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 июля – переменная облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 июля – облачно с прояснениями, до 27 °C | Королев: погода, 23 июля – небольшой дождь, до 24 °C | Подольск: погода, 23 июля – переменная облачность, до 20 °C | Армавир: погода, 23 июля – небольшой дождь, до 27 °C |