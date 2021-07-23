Агентство по терапевтической продукции Швейцарии Swissmedic привело статистику по нежелательным побочным эффектам и смертям после вакцинации от коронавируса. Оно сообщило, что с начала текущего года после прививок умерло 128 человек.

Представители агентства поясняют, что никаких признаков, указывающих, что причиной смерти стала именно вакцина, нет. Однако факт остается фактом – люди умирали через разные промежутки времени после иммунизации. Средний их возраст составил чуть больше 80 лет.

Кроме того, 4 319 раз агентство получало уведомления о том, что вакцина спровоцировала нежелательные отрицательные эффекты. В 704 случаях речь шла о препарате от компании Pfizer, а еще в 788 – о лекарстве Moderna. Авторы 1 537 уведомлений расценили нежелательные эффекты как опасные для организма.

Всего в Швейцарии полностью прошли вакцинацию 46,1 процента населения. Если учитывать и тех жителей страны, которые сделали только одну прививку, то их количество составит 9,5 миллионов человек.