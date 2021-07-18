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Никулинский суд Москвы отправил 18-летнюю студентку, которая на пешеходном переходе насмерть сбила двоих детей, под домашний арест, сообщает издание “Комсомольская правда”. Адвокат Александр Карабанов рассказал, как девушка может избежать тюремного заключения.

По его словам, если она забеременеет, то суд будет вынужден отложить наказание на тот срок, который потребуется для воспитания ее ребенка.

Напомним, что дорожный инцидент со смертельным исходом произошел 16 июля. На улице Авиаторов Валерия Башкирова, которая управляла автомобилем Mazda, на нерегулируемом переходе сбила сразу троих мальчиков, которые пересекали проезжую часть в сопровождении взрослых. Выжил лишь самый младший из них, которому исполнилось 9 месяцев. Двое других детей в возрасте 4 и 5 лет погибли.

Башкировой предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», которая предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 7 лет.

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