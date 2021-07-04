Отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах раскрыл ранее неизвестные подробности провокации британского эсминца Defender в Черном море. Он заявил, что неподалеку от места инцидента в тот момент находился американский боевой корабль.

Табах отмечает, что помимо «Дефендера» и голландского фрегата Evertsen, в районе провокации был корабль ВМС США. Который практически сразу после появления российских сторожевиков внезапно сменил курс и ретировался. Эксперт недоумевает поэтому поводу, так как уверен, что американские моряки не могли просто струсить.

В то же время он отмечает, что Defender оставался на курсе до предупредительной бомбардировки, что делает ему честь. Голландский фрегат хоть и не рискнул нарушать границ территориальных вод РФ, но все равно вел себя весьма достойно.

Отставной капитан считает, что в инциденте с эсминцем на американский корабль пришел приказ отступить из Белого дома. Он напоминает, что подобная ситуация возникала ранее, когда после телефонного разговора между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом два эсминца ВМС США внезапно «передумали» заходить в Черное море.