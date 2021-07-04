Российские истребители и бомбардировщики в подавляющем своем большинстве – это старая техника, разработанная в Советском Союзе. Однако всякие заблуждения по этому поводу могут быть чрезвычайно опасными, пишет автор издания The National Interest Калеб Ларсон.

Составленный экспертом список старых, но грозных самолетов на русский язык переведен порталом Discover24. Открывает его бомбардировщик Ту-95, начало создания которого приходится еще на 50-е годы прошлого столетия.

Автор напоминает, что турбовинтовой двигатель для этого стратегического ракетоносца разработали австрийские и немецкие конструкторы, которые находились в плену после Второй мировой войны. Спустя 70 лет КН-12 остается самым мощным силовым агрегатом такого типа и превосходит все то, что было создано уже после него.

Из-за двигателя, который ну очень сильно шумит, Ту-95 нельзя отнести к малозаметным бомбардировщикам. Однако у него есть свое неоспоримое преимущество – самолет способен нести огромную полезную нагрузку, из-за чего представляет огромную опасность для потенциального противника.

По мнению эксперта, Ту-95, который постоянно модернизируется, не сойдет с арены как минимум до 2040 года.

Ту-160 «Белый лебедь»

Вторую позицию в списке эксперт отвел сверхзвуковому бомбардировщику, название которого в натовской классификации звучит как «Блекджек». В России же из-за характерной конфигурации его называют «Белым лебедем».

Автор отмечает, что Ту-160 не снабдили хотя бы каким-нибудь вооружением для защиты. Однако он способен нести полезную нагрузку более 40 тонн. При этом оружейные отсеки являются весьма просторными и легко умещают как ядерные боеголовки, так и любые высокоточные, крылатые и обычные ракеты.

Нельзя пройти мимо такого преимущества, как мгновенный набор скорости. Ту-160 может практически моментально сменить позицию и тем самым защититься от ответного удара. Его скорость при этом достигает 2,2 числа Маха.

Ту-22М Backfire

Дальний бомбардировщик Ту-22М почему-то не получил названия в СССР, но по натовской классификации его окрестили Backfire («Встречный огонь»). Он развивает скорость в 1,88 Маха и выделяется на фоне аналогов наличием крыла с изменяемой стреловидностью. В хвосте конструкторы установили пушку с двумя стволами калибра 23 миллиметра. Она дает возможность отстреливаться от преследующего самолет противника. Причем управлять оружием можно дистанционно.

Россия постоянно модернизирует Ту-22М (сегодня актуальной является версия Ту-22М3), обращая особое внимание на радиолокационную станцию и электронику. Поэтому бомбардировщик вполне актуален в наши дни, что подтверждается его недавними успешными действиями на учениях в Сирии.

ПАК ДА: бомбардировщик для войн будущего

Автор публикации уверен, что все три упомянутых в списке бомбардировщика послужат России еще много лет. Однако им на смену уже скоро придет перспективный авиационный комплекс дальней авиации ПАК ДА. В настоящий момент он находится в разработке, но можно смело утверждать, что это будет самый мощный, опасный и невидимый для РЛС противника самолет.

Разработка прототипа ПАК ДА должна была завершиться еще в 2019 году. Однако потом ее перенесли на 2022–2023 годы. Скорее всего, самолет поступит на вооружение к 2025–2027 годам. Автор подчеркивает, что это уже не советское решение, а полноценный российский самолет, который составит конкуренцию американскому B-21 Raider.

Разработка ПАК ДА осуществляется в условиях полной секретности, поэтому никаких данных о характеристиках и даже о внешнем виде самолета пока нет.