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Британский таблоид The Times рассказал некоторые подробности о выводе американских войск из Афганистана. Для начала журналисты перечислили и так известные факты, гласящие, что процесс завершится 11 сентября, а на территории страны останется около 1000 инструкторов, которые будут обучать местную армию.

Также они отметили, что американские военные сильно расстроили местных жителей. Они забрали с собой не только оружие, но и предварительно разобранные киоски фастфуда и даже металлолом. По объему и весу все это приравнивается к нескольким большим грузовым автомобилям.

По словам журналистов, афганские жители надеялись все это быстро растащить после отъезда войск США. Однако те решили вывезти абсолютно все и утилизировать на территории Соединенных Штатов. Репортеры считают, что Америка боится использования своего имущества в личных целях афганцев, поэтому быстро собирает все то, что много лет привозила в страну.

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