Словения, которая в этом году председательствует в Евросовете, обязана всеми силами противостоять Китаю и России, заявил руководитель группы за американо-словенской дружбе в Палате представителей Конгресса Пол Госар. Он отметил, что несмотря на наличие большого количества других задач, противодействие влиянию Москвы и Пекина является приоритетом.

Госар заявил, что Словения получила председательство в сложные для Евросоюза времена. Она должна руководить борьбой с коронавирусной инфекцией, устранять негативные последствия пандемии для европейской экономики. Кроме того, именно в ее руках сейчас находится стратегия дальнейшего развития ЕС и разработка мер, призванных обеспечить кибербезопасность Евросоюза.

По словам Госара, Словения представила сильную программу, поэтому она способна справиться со всеми возложенными на нее задачами, а также не допустить стремительного расширения Китая и России на страны Европы.