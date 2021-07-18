Совсем скоро Россия поставит на боевое дежурство новейшие зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей», которые добавят головной боли Соединенным Штатам. Эксперт американского издания 19FortyFive Питер Сучиу поясняет, что эта система является непревзойденной как по своей военной мощи, так и по интеллекту.

По словам аналитика, Соединенные Штаты немало натерпелись из-за предшественника «Прометея», комплекса С-400 «Триумф». Он не только надежно закрыл российское небо от нападений с воздуха, но еще и рассорил Вашингтон с Анкарой.

С-500 представляет собой еще более мощную систему, способную бороться практически с любым вооружением США. Она обеспечивает возможность сбивать самолеты и вертолеты, беспилотные аппараты, крылатые и баллистические ракеты. Кроме того, «Прометей» можно использовать и для уничтожения гиперзвукового оружия, которого в распоряжении США даже еще нет.

Сучиу также отмечает, что С-500 способен обнаруживать и сбивать гордость американской авиации – истребители-невидимки пятого поколения F-35. Такая способность российского комплекса является довольно ощутимым и неприятным ударом по всему американскому оборонно-промышленному комплексу.