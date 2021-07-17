Успехи российской ПВО беспокоят Соединенные Штаты. Но они и сами не сидят сложа руки. Концерн Raytheon уже занимается созданием ракеты AGM-181 с ядерной боеголовкой, которая по замыслу должна преодолевать даже эшелонированные системы противовоздушной обороны.

Для разработки и серийного производства этой ракеты воздушного базирования компании выделили два миллиарда долларов. Цель США заключается в создании 1000 крылатых боеприпасов, а также оснащении снарядами бомбардировщиков B-21 Raider и B-52.

Эксперты пока лишь могут строить догадки о характеристиках данной ракеты, так как все ее параметры держатся в тайне. Предполагается, что она будет изготавливаться с применением технологий невидимости, что позволит проходить системы ПВО потенциального противника.

Конгресс США также принял решение уменьшить финансирование ракет AGM-183A. Напомним, что последние испытания этих гиперзвуковых снарядов завершились провалом.