Военные США и их союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе намерены устроить в текущем месяце двойную демонстрацию воздушной, наземной и морской мощи в ходе учений на Гуаме, Северных Марианских островах и в Австралии. Как сообщает американское военное издание Stars and Stripes, этот показ предназначен для России, Китая и Северной Кореи. Перевод статьи представлен изданием discoer24.ru.

Выступая в пятницу во время церемонии смены командования 18-го крыла на авиабазе Кадена на Окинаве, заместитель командующего 5-м военно-воздушным флотом генерал-майор Леонард Косински прямо назвал потенциальных противников INDOPACOM. «Как подчеркивается в Руководстве по национальной безопасности США, Китай быстро стал более напористым», – сказал он. «Россия продолжает играть разрушительную роль на мировой арене, а Северная Корея использует революционные технологии, угрожая союзникам и партнерам США и бросая вызов региональной стабильности».

Согласно пресс-релизу Тихоокеанских ВВС США, командование на Аляске, Гавайях и в Японии направляет более 35 самолетов, многие из которых являются истребителями-невидимками пятого поколения, на Гуам и Тиниан для проведения учений Pacific Iron 2021. В оставшуюся часть этого месяца запланировано проверить способность ВВС рассредоточить свои самолеты и эффективно бороться с противником, в соответствии с действующей доктриной PACAF.

Тем временем уже стартовали проводимые раз в два года учения Talisman Sabre в Австралии с участием 17 000 солдат США, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи и Великобритании. Эти учения завершатся в августе.

В этом году на Talisman Sabre американские войска впервые выпустили боевую ракету ПВО Patriot в Австралии. Солдаты 1-го армейского батальона 1-го артиллерийского полка противовоздушной обороны, дислоцированного на Окинаве, поразили ракетой цель-беспилотник в пятницу на учебном полигоне Шоулотер-Бэй в Квинсленде.

Для Pacific Iron PACAF отправляет: примерно 10 истребителей F-15E Strike Eagle из 389-й эскадрильи с базы ВВС Маунтин-Хоум, штат Айдахо; 25 F-22 Raptor из 525-й истребительной эскадрильи Объединенной базы Элмендорф-Ричардсон, Аляска, и 199-й эскадрильи Гавайской воздушной национальной гвардии с базы Перл-Харбор-Хикам; два транспортных самолета C-130J Super Hercules из 374-го авиакрыла с авиабазы ​​Йокота, Япония.

База ВВС Андерсон разместила на своем веб-сайте фотографии F-22 и F-15E, прибывающих на Pacific Iron. По данным PACAF, истребители будут работать из Андерсона и его северо-западного аэродрома и международного аэропорта имени А.Б. Вон Пата на Гуаме, а также из международного аэропорта Тиниан.