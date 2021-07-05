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Практически сразу после инцидента с британским эсминцем Defender, Россия вывела на испытания подводную лодку «Белгород», пишет итальянское издание InsideOver. Авторы публикации отмечают, что между этими событиями определенно должна быть связь. Кроме того, они напоминают, что еще через несколько дней в проливе Гибралтар появилась американская субмарина стратегического назначения USS Alaska.

По мнению журналистов, публикацию которых перевел портал “ПолитРоссия”, Соединенные Штаты совершенно верно оценили ответ РФ на провокацию эсминца и предприняли собственные ответные меры. Гибралтар довольно часто используется российскими боевыми кораблями для прохода, поэтому здесь теперь их будет ждать не очень приятный сюрприз.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что подлодка USS Alaska не появлялась в проливе уже 21 год. Но события в Черном море и испытания самой длинной субмарины в мире, заставили ее направиться к Гибралтару в качестве ответа на действия РФ.

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