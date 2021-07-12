Соединенным Штатам не хватит сил и ресурсов, чтобы одновременно защищать свои территории и противостоять основным конкурентам. Поэтому следующая большая война может стать для них фатальной.

Американский аналитик Марк Ганзигер рассказал, что всему виной попытка Пентагона разработать новые технологии, которые смогли бы компенсировать сокращенный личный состав Вооруженных сил. По его словам, на этом пути США сумели достичь определенных успехов, однако в настоящий момент они не в состоянии на равных воевать с Китаем и Россией.

Если КНР решит вторгнуться на Тайвань, а Россия пойдет войной на Прибалтику, США придется перебрасывать туда крупные силы. Но из-за нехватки солдат они не смогут этого сделать.

Проблемой для США станут и авианалеты на Россию и Китай, так как в авиационном парке ВВС осталось всего 140 стратегических самолетов. Этого достаточно для мелких локальных конфликтов и демонстрации силы, однако для противодействия крупным державам, которые постоянно усиливают свои ВС и разрабатывают новые виды оружия, такого количества бомбардировщиков недостаточно. Тем более, что эти самолеты еще и морально устарели.

По мнению специалиста, США нужно срочно восстанавливать численность Вооруженных сил до уровня холодной войны. В противном случае Россия может уничтожить весь Североатлантический альянс одним лишь вторжением в Прибалтику, а превосходство Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе превратит Соединенные Штаты в заштатную военную державу.