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Американские ВВС провели испытания гиперзвуковой ракеты, созданной в рамках проекта Lethality Enhanced Ordnance. Для тестового запуска была выбрана авиабаза Эглин в штате Флорида.

Соединенные Штаты не раскрывают деталей учений и характеристики ракеты. Пока известно лишь, что в боеприпасе используется взрывчатое вещество PBXN-110. Также представители Пентагона неоднократно заявляли, что новейшая ракета сможет всего за 20 минут достичь Москвы и нанести удар по российской столице

Ученые и конструкторы, присутствующие на испытаниях, зафиксировали все данные пуска. Они намерены их внимательно проанализировать и продумать решения для технического усовершенствования боеприпаса.

Напомним, что США намерены создавать гиперзвуковые ракеты воздушного базирования. По мнению представителей военного ведомства, именно они позволят США одерживать победы в войнах будущего.

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