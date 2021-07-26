Двухдвигательный среднетоннажный самолет МиГ-29 (Fulcrum по обозначению в НАТО) – старейший российский истребитель, который все еще находится в производстве. Как отмечает американское военное издание Military Watch, этот самолет впервые поступил на вооружение в 1982 году, а производственные линии остаются в эксплуатации и сегодня.

Программа истребителей была омрачена успехами серии Су-27 Flanker и его преемников Су-30, 33, 34 и 35, три из которых сегодня производятся одновременно. В то время как Су-27 был тяжеловесным истребителем, который впервые поступил на вооружение в 1985 году, МиГ-29 был спроектирован так, чтобы быть легче, развертываться с более коротких взлетно-посадочных полос, производиться в больших количествах и иметь меньшие потребности в обслуживании и эксплуатационные расходы. Оба истребителя разрабатывались параллельно, и оба совершили свои первые полеты в 1977 году.

Программа МиГ-29 пострадала из-за распада Советского Союза, поскольку внутренние заказы были почти полностью остановлены, большая часть парка из около 800 самолетов была помещена на резервные склады, а инвестиции в модернизацию конструкции были сокращены, поскольку модернизация Су-27 и его производных была приоритетной. Тем не менее, в МиГ-29 был внесен ряд улучшений.

МиГ-29М представляет собой более амбициозную версию истребителя Fulcrum: его планер переработали для оптимизации характеристик, срок службы увеличили до 4000 часов, обслуживание было упрощено, а эксплуатационные расходы стали ниже. Интеграция блока активных помех МСП-418К и блока наведения T220/e для повышения точности ударов «воздух-земля» стала серьезным усовершенствованием.

Важными улучшениями явились новые ракеты, такие как крылатая ракета Х-35 и ракета «воздух-воздух» Р-77. В целом МиГ-29М был переработан в более легкий и прочный самолет с использованием новых композитных материалов и увеличенным внутренним запасом топлива. Наряду с возможностью дозаправки в воздухе это обеспечивало гораздо большую максимальную продолжительность полета.

В то время как МиГ-29М является единственным вариантом истребителя, производимым сегодня, более старые варианты хранились в разобранном виде и затем модернизировались для экспорта, причем с использованием технологий, разработанных для МиГ-29М. Так, вариант МиГ-29СМТ являлся предложением пакета модернизации, позволяющего другим странам использовать многие из возможностей варианта МиГ-29М без необходимости приобретать новые самолеты.

В настоящее время Россия предлагает на экспорт как недавно построенные МиГ-29М, так и несколько более дешевых версий на базе планера МиГ-29А, но модернизированных с характеристиками «поколения 4+». Среди недавних клиентов МиГ-29М были Египет и Алжир, которые соответственно приобрели 46 и 14 планеров в 2015 и 2020 годах. Обе страны закупили их вместе с более мощными и тяжелыми истребителями – Су-30МКА (Алжир) и Су-35 (Египет).

Две страны, проявившие интерес к МиГ-29М, но в итоге получившие более дешевые варианты на базе МиГ-29А, – это Сербия и Сирия. В Сербии экономические трудности не позволили осуществить покупку МиГ-29М. Вместо этого в 2017 году страна получила в качестве помощи шесть модернизированных подержанных МиГ-29 из России. Ранее Сербия также получала излишки МиГ-29 из Беларуси.

Сирия в конце 2000-х разместила заказ на две эскадрильи МиГ-29М, но контракт был отменен из-за вспыхнувшего в стране повстанческого движения, поддерживаемого Западом. Страна в итоге получила в 2020 году МиГ-29СМТ, предположительно, по очень выгодной цене и с возможной поставкой в больших количествах, что объясняется восстановлением Сирией потенциала ПВО для противодействия продолжающимся нарушениям ее воздушного пространства Израилем и Турцией.

Ведущим заказчиком МиГ-29 и его крупнейшим иностранным оператором остаются вооруженные силы Индии, которые были первым экспортным клиентом и в настоящее время эксплуатируют более 150 самолетов. Индия впервые заказала МиГ-29А в 1985 году и модернизировала многие из этих старых планеров, в том числе за счет российских резервов. Кроме того, Индия разместила заказы на истребители МиГ-29УПГ в феврале 2019 г. и в июле 2020 г. на доработанный вариант МиГ-29СМТ. В Индии также используется планер МиГ-29К, разработанный для ВМС с возможностью размещения на авианосце. Это самый боеспособный вариант МиГ-29 на вооружении Индии, и ожидается, что будут новые заказы для расширяющегося парка авианосцев страны.

В числе других недавних заказов на МиГ-29 – поступивший от Ливийской национальной армии (около десятка машин), которые, как сообщается, используются российскими военными подрядчиками. Еще один возможный заказчик – Северная Корея, которая поставила на вооружение МиГ-29А с конца 1980-х годов и приобрела производственную линию для сборки истребителей в 1990-х годах.

Несмотря на то, что России не удалось привлечь большое внимание к продажам истребителей более высокого класса, таких как Су-30 или Су-35, МиГ-29 за последние 5-6 лет продано за границу в большем количестве, чем любых других российских истребителей.

Варианты МиГ-29СМТ/УПГ – самые дешевые самолеты четвертого поколения, которые страна предлагает на экспорт. Ожидается, что МиГ-29М и его близкий аналог МиГ-35 останутся в производстве в течение нескольких лет, в то время как модернизированные истребители на базе планера МиГ-29А, как ожидается, будут и дальше предлагаться на экспорт как более дешевый вариант в течение многих лет.