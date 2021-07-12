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В понедельник антироссийские секторальные санкции от Евросоюза будут продлены еще на 6 месяцев. На саммите ЕС, который проходил в Брюсселе 24 июня, было принято решение продлить ограничительные меры без каких-либо дополнительных обсуждений.

Санкции против России Евросоюз вводит с 2014 года. Совет Европы каждые полгода собирается, чтобы обсудить их и продлить на новый срок. Но на этот раз было решено обойтись даже без дискуссий.

Напомним, что причиной введения санкционных мер стали события на Украине в 2014 году. Принятый тогда пакет включил в себя разнообразные торговые, финансовые, военные ограничения. Одновременно с этим были остановлены переговоры о предоставлении РФ безвизового режима с Европой и приостановлено действие ряда соглашений по сотрудничество между ЕС и Россией. Также Евросоюз ввел персональные ограничения для должностных лиц.

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