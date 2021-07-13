Россия продолжает разработку танков Т-14 «Армата» даже несмотря на то, что многие страны постепенно отказываются от бронетехники. Те же Соединенные Штаты давно не интересуются новыми танками и лишь периодически дополняют свои «Абрамсы» новым оборудованием для расширения функциональности.

Москва в условиях расширения НАТО на восток и участившихся провокаций у своих границ, укрепляет Сухопутные силы. И для этого она намерена использовать именно танки Т-14 «Армата». Авторы публикации в китайском издании Sohu, перевод которой представлен сайтом Discover 24, считают, что у РФ просто нет другого выхода.

Минобороны РФ намеревалось купить 2300 танков Т-14 еще в прошлом году. Однако пандемия и связанный с ней экономический кризис вынудил ведомство повременить с этой покупкой. Скорее всего, планы начнут претворяться в реальность уже ближе к 2025 году.

США, по мнению авторов, не нуждаются в большой танковой армаде, так как имеют развитые флот и авиацию. Кроме того, у них есть союзники на европейском континенте которые в случае войны окажут всемерную поддержку.

Но и Россия не собирается воевать одними лишь Т-14. В ее распоряжении имеется мощный ядерный арсенал. Причем Москва регулярно модернизирует и обновляет его, разрабатывая все новые и новые баллистические ракеты. Благодаря им становится совершенно неважно, какой мощью обладают США. Потому что они опасаются российских ядерных вооружений и вряд ли рискнут напасть на РФ.