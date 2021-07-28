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Китайский портал Sohu отметил поступление на вооружение военной авиации России новейшей модификации многоцелевого истребителя Су-30СМ2. По данным российских военных, первую партию этих истребителей получили 689-й истребительный авиационный полк ВМФ и 4-й гвардейский штурмовой авиационный полк, в рамках замены старых истребителей Су-27. Перевод представлен изданием discover24.ru.

Еще в 2020 году министр обороны России заявил, что будут закуплены 21 многоцелевой истребитель Су-30СМ2 и 25 учебно-тренировочных Як-130 на общую сумму более 100 миллиардов рублей. Примерно через полгода началась поставка первой партии Су-30СМ2, и такая скорость перевооружения у россиян может считаться успешной.

После 2010 года, когда Су-30 впервые были серьезно модернизированы, ВВС/ВКС России закупили в общей сложности 100 многоцелевых истребителей Су-30СМ. В этом числе российская морская авиация закупила 21 самолет. За минувшее десятилетие Су-30СМ выполнил много боевых задач и показал весьма хороший эффект. Особенно это удалось на сирийском поле боя, где эффективность наземных атак была очень высока.

В ходе операций противовоздушной обороны вокруг границ России истребитель Су-30СМ неоднократно перехватывал военные самолеты стран НАТО. В Sohu напомнили, что наибольшую известность получил недавний случай, когда Су-30СМ «успешно «сел на хвост» истребителю-невидимке F-35A ВВС Италии, чем изрядно напугал итальянских пилотов».

Благодаря своим выдающимся характеристикам истребитель Су-30СМ является самым продаваемым истребителем российского производства на международном военном рынке за последние годы. Их закупили Казахстан, Беларусь, Армения, Монголия, Мьянма и другие страны.

В целях повышения боеспособности истребителя Су-30СМ в ОКБ Сухого приступили к его усовершенствованию. По сравнению с прежней версией, к основным улучшениям Су-30СМ2 относятся: замена пассивной РЛС с фазированной решеткой на улучшенный вариант с более высокими характеристиками, а также модернизация других систем бортового радиоэлектронного оборудования.

Заменен двигатель – на усовершенствованный ТРДД АЛ-41Ф-1С с тягой около 14,5 т, что на 16% больше, чем у предшественника. Это улучшит маневренность и выносливость самолета. Кроме того, срок службы двигателя увеличился вдвое – до 4000 часов.

Российские СМИ сообщили, что более 130 истребителей Су-30СМ, находящихся в настоящее время на вооружении ВКС и ВМФ России, могут быть модернизированы до стандарта Су-30СМ2 во время промежуточного технического обслуживания. Это показывает, что масштабируемость нового поколения российских истребителей реализована очень хорошо.

В дополнение к этим модернизациям российский многоцелевой истребитель Су-30СМ2 также может быть оснащен новыми ракетами класса «воздух-воздух», такими как недавно разработанная ракета средней и большой дальности Р-77М, которая использует новую радиолокационную ГСН, двухимпульсный ракетный двигатель и новый аэродинамический дизайн. Кроме этого, имеются и новые ракеты малой дальности Р-74 класса «воздух-воздух». За их счет Су-30СМ2 способен достичь очень высокого уровня показателей превосходства в воздухе.

В дополнение упомянутым типам ракет, новые российские ракеты класса «воздух-поверхность» и управляемые с помощью спутников авиабомбы также будут интегрированы с многоцелевым истребителем Су-30СМ2.

Подводя итог, Sohu отмечает, что за исключением плохой малозаметности, по всем прочим характеристикам многоцелевой истребитель Су-30СМ2 ничуть не уступает истребителю-невидимке F-35A. В Европе военно-воздушные силы стран НАТО не осмеливаются активно атаковать существующие российские истребители, в то время как новое поколение истребителей ВКС России и морской авиации может более эффективно оттеснить авиацию НАТО от прилегающих к границе районов.

Важно и то, что российская военно-морская авиация впервые оснащена многоцелевым истребителем в лице Су-30СМ2, тем самым повышена ее боевая мощь. Обладая высокими комплексными характеристиками, сильнейший истребитель из модельного ряда Су-30 способен успешно противостоять противнику за тысячи километров. Следует отметить, что более 270 многоцелевых истребителей Су-30МКИ ВВС Индии и 18 истребителей Су-30МКМ Королевских ВВС Малайзии также могут быть модернизированы до уровня Су-30СМ2, что даст российской военной промышленности возможность получить хорошую прибыль.

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