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Китайский портал Sohu рассказал о загадочной американской базе, которая расположена на Украине. Она, по мнению авторов, разрабатывает биологическое оружие. Причем участвуют в его создании не только американские, но и украинские специалисты.

Эксперты, публикацию которых перевел сайт «ПолитРоссия», рассказали об огромном количестве баз США, разбросанных по всему миру. Среди них имеются и биолаборатории. Которые в основном работают за пределами Соединенных Штатов.

База на Украине появилась сравнительно недавно, пишут специалисты. Они считают, что она представляет собой лабораторию, переведенную из американского штата Мэриленд. Именно там находилась база Форт-Детрик, на которой разрабатывали биологическое оружие. Сейчас ее перенесли на Украину, где ученые проводят секретные эксперименты, направленные в основном против России.

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