Литва – маленькое прибалтийское государство с населением в 3 миллиона жителей. Однако в последние годы она все чаще проявляет активность, заявляя о себе в основном агрессивными заявлениями в адрес России. Кроме того, в 2021 году Вильнюс вдруг решил насолить еще и Китаю, что объясняется мощным влиянием США и НАТО.

Высказывания в адрес РФ вряд ли способны кого-нибудь удивить. Литва ненавидит свое советское прошлое и перенесла эту ненависть на Россию. Несмотря на то, что Союз давно развалился, Вильнюс продолжает негативно относиться к своему восточному соседу, которого обвиняет в скором нападении на Прибалтику, в запугивании своими самолетами испанского премьер-министра, и так далее. Перечислять претензии к РФ можно бесконечно и лишь несколько из них окажутся подтверждены реальными доказательствами.

Но с Китаем у Литвы не было советского прошлого, поэтому последние ее действия могут вызывать только недоумение.

Все началось 22 мая текущего года, когда глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о выходе государства из соглашения «17+1». Он объяснил свои действия тем, что механизм якобы разрывает Европу, на стороне которой и решил остаться Вильнюс. Но этом дело не ограничилось.

В начале июля Габриэлюс Ландсбергис снова ошарашил Китай заявлением о скором открытии торгового офиса на Тайване. Он заявил, что Вильнюс надеется таким образом расширить доступные ему мировые рынки и открыть новые возможности. Также среди причин была названа проблема с микросхемами, необходимые для литовской электроники. Сотрудничество с Тайванем должно их решить, однако офис откроется не раньше октября.

Авторы китайского издания Sohu прямо заявляют, что выход Литвы из соглашения и намерение углублять сотрудничество с Тайванем – дело рук Соединенных Штатов. Под такой защитой Вильнюс намерен и в будущем солить КНР всеми имеющимися у него в распоряжении средствами.

Эксперты напоминают, что Китай в 1991 году одним из первых признал независимость Литвы. Также он всегда стремился к справедливым отношениям. Однако Вильнюс под влиянием фальшивых тигров из США и НАТО делает все, чтобы уязвить КНР. Великодушный Китай еще в 2019 году не обратил внимание на выпады Литвы, сделанные по указке США. Сейчас он также не собирается предпринимать никаких действий. Все дело в том, что уколы таких мелких стран являются для него не более, чем укусом комара или щекоткой.

Борьба маленьких государств против сверхдержав, одной из которых представляется Китай, выглядит смешно. За той же Литвой или Украиной, которая недавно отобрала ранее проданный КНР завод «Мотор-Сич» сразу видна рука кукловодов и Соединенных Штатов. Но рано или поздно время все расставит по своим местам, уверен автор публикации.