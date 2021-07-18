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В китайском информагентстве Sohu появился материал об уникальном истребителе РФ, созданном на базе Як-141 и способном сокрушить американский флот. Перевод статьи был подготовлен «ПолитРоссией».

Авторы материала, сославшись на представителей Ростеха, отметили, что речь идет об однодвигательном легком боевом самолете, обладающем доработанными взлетно-посадочными параметрами. Предполагается, что он сможет летать со скоростью более двух Махов, а также будет обладать малой взлетной массой (не более 18 тонн) и стелс-технологиями.

По мнению китайских экспертов, Россия устроит настоящую революцию в своей авиастроительной отрасли, с помощью которой она сможет легко противостоять флоту Соединенных Штатов в любом океане планеты. Ей даже не нужно будет создавать тяжелые авианосцы для этого. Ожидается, что новый истребитель сможет подниматься в воздух в любых условиях.

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