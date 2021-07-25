Китайский портал Sohu считает, что запуск в России нового самолета пятого поколения ставит в очень неудобное положение сравнительно недавно выпущенный МиГ-35, который и без того «российская армия не может позволить себе закупить». Перевод статьи представлен изданием discover24.ru.

Как пишет Sohu, новый одномоторный самолет пятого поколения, активно производимый концерном «Сухой» на базе истребителя Су-57, стал безусловной сенсацией на Московском авиасалоне 2021 года. Хотя пока неизвестно, когда именно этот новый самолет начнет реальные полеты, но обещано осуществить это в 2023 году.

Нельзя сказать, что существующие истребители МиГ-35 игнорируются: на них по-прежнему активно обращают внимание иностранных покупателей. По словам директора Федерального агентства по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, на авиасалоне в этом году к многоцелевому истребителю МиГ-35 проявил интерес еще один зарубежный заказчик, выразив намерение подписать контракт на его закупку.

Россия уже заявляла, что два года назад, на Московском авиасалоне в 2019 году, были «подписаны контракты» на поставку 50 истребителей МиГ-35 для ВВС Египта. В тот же период целых 29 стран, традиционно связанных с Советским Союзом / Россией, выразили заинтересованность в приобретении этого истребителя (перечень этих стран не разглашался). Тем не менее, договоренность с Египтом осталась нереализованной: эта страна в конечном итоге выбрала французские «Рафали», как и Индия.

К настоящему времени произведено 14 истребителей МиГ-35, из которых всего 8 было выпущено серийно, и они поступили на вооружение ВВС России. Но 6 из них при этом значатся как «экспериментально-проверочные».

Sohu напоминает: МиГ-35 – это многофункциональный истребитель, который является результатом глубокой модификации истребителя МиГ-29М / М2 с улучшенными характеристиками, повышенной боевой эффективностью и универсальностью.

МиГ-35 может использовать все существующие виды авиационного вооружения, в том числе гиперзвуковые ракеты Р-37М или лазерное оружие, а также оружие дальнего удара (Х-35, Х-31 и новые ракеты Х-38). Истребитель имеет 9 точек внешней подвески и может размещать бомбы массой до 500 кг. Также в нем установлена 35-мм пушка.

МиГ-35 имеет практический потолок 16000 метров, хорошие взлетные характеристики, дальность полета 3500 километров и максимальную скорость звука 2100 километров в час. Два двигателя РД-33МК суммарной тягой до 18000 кгс имеют два плоских вектора тяги. Максимальная внешняя полезная нагрузка составляет 6 тонн, а взлетная масса истребителей может достигать 24,5 тонны. Важно и то, что МиГ-35 имеет минимальную взлетную дистанцию ​​всего 190 метров, что позволяет использовать его в качестве палубного истребителя на авианосце.

Стоимость нового истребителя МиГ-35, согласно объявленной информации, составляет около 45 миллионов долларов США. Это даже дороже, чем истребитель Су-57 пятого поколения. Возможно, именно по этой причине Минобороны России не горит желанием выпускать и закупать больше истребителей МиГ-35, предпочитая модернизировать существующие «МиГи».

Стоимость нового самолета пятого поколения «Сухого» предварительно оценивается в 25-30 миллионов долларов США. Американский F-35 стоит 80 миллионов долларов США, французский «Рафаль» или шведский Saab JAS-39E «Грипен» в их экспортных вариантах стоят около 60 миллионов долларов США. По сравнению с западными истребителями МиГ-35 все равно выглядит конкурентоспособным, но заказов на него почему-то так и не было.