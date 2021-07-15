Британское командование уже несколько лет раздумывает над отправкой авианосца «Королева Елизавета». Корабль называют гордостью флота, но вместе с тем отмечают, что из-за дефектов и протечек он уже давно превратился в «дырявый линкор», который пора списывать.

Китайское издание Sohu напоминает, что сейчас HMS Queen Elizabeth находится в морском походе, цель которого – доказать, что Великобритания еще не растратила былое величие. И по-прежнему является крупной и мощной морской державой. Однако совсем недавно, во время стоянки на Крите, авианосец успел насмешить весь мир своими злоключениями.

В то самое время в Средиземном море «совершенно случайно» оказались российские боевые корабли и истребители МиГ-31, вооруженные новейшими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Буквально за несколько дней до маневров принятые на вооружение ВМФ РФ.

Присутствие в непосредственной близости от места базирования самолетов столь грозного авианосца не могло остаться незамеченным. Поэтому истребители провели свои учениях, используя «дырявую королеву» вместо мишени. Российские летчики отработали на ней пуски ракет и поражение надводных целей, причем все условные удары оказались точными.

С авианосцем «Королева Елизавета» постоянно происходят курьезные случаи. Так, в прошлом году на его палубу не сумел сесть истребитель F-35 американских ВМС, так как ее состояние оставляло желать лучшего. Кроме того, периодически экипажи сталкиваются с протечками, которые вынуждены устранять все это и вынуждает командование Королевскими силами задумываться о списании корабля.