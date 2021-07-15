В китайском информагентстве Sohu засомневались в эффективности эсминца Defender после провальной провокации, направленной против РФ, возле берегов Крыма.

Согласно словам китайских экспертов, британское командование пошло на неожиданный шаг, связанный с модернизацией всех боевых судов класса Type 45. Она будет направлена на повышение эффективности их систем ПВО. Специалисты должны будут добавить как минимум две дюжины новых блоков зенитных ракет Sea Ceptor.

Отмечается, что благодаря данным улучшениям, возможности противоракетных средств эсминцев должны будут возрасти более чем на 50 процентов. Журналисты напоминают, что эти корабли являются своеобразными «телохранителями» авианосцев. Решение по их усовершенствованию показывает, что британские военные не уверены в том, что сейчас они способны защитить свою цель от возможных воздушных атак противника.