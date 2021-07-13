Совсем недавно Соединенные Штаты закатили очередную истерику на основании спутниковых снимков провинции Ганьсу в Китае, пишет издание Sohu. Американские СМИ написали, что КНР строит новые шахты для ядерных ракет и поэтому угрожает национальной безопасности США.

Авторы публикации, эксклюзивный перевод которой представлен порталом Discover 24, советуют американцам сперва пересчитать свои ядерные боеголовки. И сравнить их с количеством ракет, имеющихся в распоряжении Китая. Также они напоминают, что единственная страна мира, которая постоянно угрожает всей планете своим ядерным оружием – это именно США, а не Китай. Поэтому подобные претензии даже нет смысла рассматривать.

Но дело даже не в этом, пишут журналисты. Соединенные Штаты уже не в первый раз поднимают шумиху из-за спутниковых фотографий. На которых они видят то, что им хочется, а не то, что есть на самом деле. Пару десятилетий назад в Китае ходил анекдот об американцах, перепутавших с ракетной шахтой жилые комплексы Фуцзянь Тулоу. Благодаря своему круговому дизайну они напоминают древние крепости, но сверху их действительно можно принять за шахтные конструкции.

Анекдот этот очень похож на реальность, уверены китайские эксперты. Они считают, что если США действительно не могут отличить жилые дома от шахт, то им нужно первым делом поработать над усовершенствованием технологий спутниковых фотографий. А не устраивать скандалы, обвиняя Китай чуть ли не в подготовке войны против Америки.

Авторы упоминают, что КНР действительно сейчас работает над разработкой новых ядерных ракет. Они необходимы для обеспечения национальной безопасности страны. На параде к юбилею создания НОАК были представлены боеприпасы Dongfeng 5B, которые представляют собой классическую МБР, запускаемую из шахты, а также наземные ракеты-носители Dongfeng 41. Последние размещаются на автомобильном шасси, поэтому им новые шахты точно не нужны.

США заявили, что в провинции Ганьсу Китай строит стратегических объекты для хранения и запуска именно ракет Dongfeng 41. Это означает, что они слабо владеют темой и даже не разбираются в том, о чем говорят. Авторы публикации предлагают американцам сперва хорошо «сделать домашнее задание», а уж потом устраивать истерики.