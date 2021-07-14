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Член ополчения ДНР, выполняющий роль снайпера и имеющего позывной Добрый, отметил, что для завершения конфликта в Донбассе достаточно двух выстрелов: «один в Порошенко», а второй в Зеленского».

Согласно его словам, он взялся за оружие 7 лет назад, когда понял, что нужно сражаться с украинской армией, чтобы затем не жить все время «на коленях». Снайпер добавил, что наиболее страшными для него были бои за местный аэропорт. Именно тогда он получил серьезные ранения от взрыва мины, а затем 3 месяца пролежал в госпитале. Вылечившись, Добрый снова вернулся на фронт.

Ополченец отметил, что многое повидал во время войны. К примеру, ему даже пришлось столкнуться с грузинскими бойцами, разъезжавшими на американских внедорожниках HMMWV. Автомобиль удалось уничтожить, а «незваных гостей» – ликвидировать. Снайпер добавил, что не знает, что произойдет с регионом в будущем, однако сейчас он находится в разрушенном состоянии. Предприятия перестали работать, а молодежь уезжает в РФ.

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