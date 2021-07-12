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Продление санкций Евросоюза не имеет никакого смысла и только углубит деградацию отношений между Европой и Россией, заявил Леонид Слуцкий, возглавляющий в Госдуме комитет по международным делам. Он также отметил, что РФ обязательно ответит на такой шаг ЕС.

Евросоюз просто продолжает издеваться над здравым смыслом, уверен Слуцкий. За 7 лет бесконечного продления никому не нужных и ни на что не влияющих санкций Европа лишь причинила серьезный экономический ущерб странам ЕС, а также фактически полностью утратила возможность диалога с Россией.

По словам депутата, Франция и Германия давно поняли бесполезность санкций и призывают страны Европы прекратить продлевать ограничительные меры. Также они выступают за сотрудничество с РФ, но Евросоюз не желает прислушиваться к голосу разума.

«Но нет, Брюссель уже на автопилоте продолжает следовать санкционному проамериканскому курсу, в защиту которого выступают те европейские столицы, где градус русофобии пропорционален размеру дотаций из бюджета ЕС. Парадоксальная ситуация», – подытожил Слуцкий.

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