Продление санкций Евросоюза не имеет никакого смысла и только углубит деградацию отношений между Европой и Россией, заявил Леонид Слуцкий, возглавляющий в Госдуме комитет по международным делам. Он также отметил, что РФ обязательно ответит на такой шаг ЕС.

Евросоюз просто продолжает издеваться над здравым смыслом, уверен Слуцкий. За 7 лет бесконечного продления никому не нужных и ни на что не влияющих санкций Европа лишь причинила серьезный экономический ущерб странам ЕС, а также фактически полностью утратила возможность диалога с Россией.

По словам депутата, Франция и Германия давно поняли бесполезность санкций и призывают страны Европы прекратить продлевать ограничительные меры. Также они выступают за сотрудничество с РФ, но Евросоюз не желает прислушиваться к голосу разума.