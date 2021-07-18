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Управление Следственного комитета по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка». Напомним, что в шестом микрорайоне Ачинска в мусорном баке было обнаружено тело только что родившейся девочки с явными признаками промерзания.

В связи с этим сотрудники СК проводят все необходимые мероприятия для поиска матери ребенка. Также осуществляется судебно-медицинская экспертиза, которая должна помочь установить точную причину смерти девочки.

Краевое следственное управление СКР просит всех, кто может пролить свет на обстоятельства дела, связаться с правоохранительными органами по номерам 02 или 8 (391) 227-06-45. Представители Следственного комитета гарантируют полную конфиденциальность очевидцам преступления.

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