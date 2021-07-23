Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На днях появилась новость о модернизации российских истребителей Су-57, в ходе которой самолеты получат новейшую систему навигации и обмена данными OSNOD. Эксперт издания The National Interest Чарли Гао, публикацию которого в переводе представил портал Discover24, заявляет, что она выведет боевую авиацию РФ на совершенно новый уровень.

В западной прессе OSNOD связывают именно с Су-57, хотя эта система может быть установлена и на любой другой истребитель или бомбардировщик. Помимо этого, ее можно монтировать на узлах связи и пунктах управления, расположенных на земле. Сейчас точно известно, что комплексом оборудуют Су-57 и Су-30СМ. Под вопросом остаются МиГ-35 и Су-35.

Система OSNOD существенно превосходит свои аналоги, которые использовались на российских самолетах ранее. Она разрабатывается довольно давно, поэтому вряд ли станет заменой для самых первых систем, таких как АПД-518 или «Радуга», ТКС-2 или ТКС-2M. Она просто откроет новую эру в сфере передачи данных и откроет перед авиацией новейшие возможности.

Так, в системе увеличивается в два раза количество битов на одно сообщение. Кроме того, она гораздо надежнее защищена от перехвата информации и эффективно отсеивает любые помехи. Благодаря этому она становится все ближе по характеристикам к американскому аналогу Link 16.

Автор отмечает, что если по мощности OSNOD сравнится с этой системой, то он значительно расширит возможности истребителей. К примеру, сейчас самолеты больше рассчитывают на наземные радары и принимают информацию от них. Что несколько ограничивает дальность их действия. Они «видят» лишь то, что передают РЛС, находящиеся в непосредственной близости от них. С появлением эффективной системы передачи данных они смогут получать информацию с других радаров, расположенных на значительном удалении. И поэтому смогут обнаруживать цели и наносить по ним удары, используя дальность ракет на полную.

Вам может понравиться

Китайские пользователи высмеяли висящую у США на ноге Украину после сделки по «Северному потоку — 2»

Киев не захотел покупать дешевый российский газ и теперь будет получать его из Европы по баснословным ценам, уверены читатели китайского издания «Гуаньча». Они также пишут, что «украинцы сделали Майдан, чтобы

Россия начала поставки за границу скоростных вертолетов Ми-35П

Россия экспортирует скоростные вертолеты Ми-35П, оснащенные убирающимся шасси и длинным крылом. Информация об этом появилась во время международного аэрокосмического салона МАКС-2021. В настоящий момент у РФ есть сразу два контракта

Германия и США не спрашивали разрешение у Киева на заключение сделки по “Северному потоку-2”

Киев не принимал участия в обсуждении сделки между США и Германией по «Северному потоку-2». Спикер внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко заявил, что представителей республики к диалогу об этом соглашении никто
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 июля – переменная облачность, до 21 °C | город Мытищи: погода, 23 июля – пасмурно, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 июля – переменная облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 июля – облачно с прояснениями, до 27 °C | Королев: погода, 23 июля – небольшой дождь, до 24 °C | Подольск: погода, 23 июля – переменная облачность, до 20 °C | Армавир: погода, 23 июля – небольшой дождь, до 27 °C |