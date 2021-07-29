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Правительственные силы Сирии сбили две ракеты Израиля, которые были выпущены с истребителей F-16 по провинции Дамаск. Для этой цели использовались российские зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2Э», сообщил замглавы ЦПВС на территории САР Вадим Кулить.

Он рассказал, что израильские истребители наносили удар с юго-запада. Они выбрали для атаки ночное время и даже не нарушали границ воздушного пространства Сирии. Однако ПВО страны своевременно обнаружили угрозу и успешно уничтожили управляемые ракеты израильтян российским «Буком».

Оружие из РФ играет важную роль в защите Сирии от террористов и военных из других стран. Так, недавно израильский вертолет «Апач» внезапно приземлился на Западном берегу Иордана после атаки российского комплекса радиоактивной борьбы. Кроме того, часто отличаются комплексы «Тор» и С-300 «Фаворит», имеющиеся на вооружении сирийских ВС.

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