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Соединенные Штаты намерены включиться в космическую гонку против Китая, но с Россией они будут сотрудничать, заявил Директор НАСА Билл Нельсон. Портал Discover24 со ссылкой на китайское издание Sina поясняет, откуда взялось такое решение Вашингтона.

На самом деле в нем нет абсолютно ничего нового. Америка сотрудничала с Советским Союзом в области космоса еще в далеких 70-х годах прошлого столетия, когда между двумя государствами шла холодная война. Тогда американские и советские космонавты побывали на кораблях друг друга, а сами космические станции устраивали стыковки.

Сейчас Нельсон заявляет, что США продолжат сотрудничество с РФ, а вот Китай почему-то оказался за бортом. Впрочем, Директор НАСА сразу же объяснил, почему так произошло. Он заявил, что КНР тестирует военные разработки для космоса и ведет непрозрачную политику.

Это говорит представитель космического ведомства государства, которое каждый год вкладывает миллиарды долларов в милитаризацию космоса. По инициативе бывшего президента Дональда Трампа в 2018 году в США появились Космические войска, которые представляют собой наибольшую угрозу.

Весной текущего года представитель дипломатического ведомства Китая Чжао Лицзянь заявил, что именно Соединенные Штаты на весь мир заявили, что космос отныне считается боевой территорией. Именно они создают средства противоракетной обороны для размещения на орбите, а также спутники военного назначения и челноки, способные нести до 6 ядерных боеголовок.

Столь интенсивное военное освоение космоса Соединенными Штатами естественно приведет к гонке вооружений. И включится в нее не только Китай, но и Россия, несмотря на заявления Нельсона о сотрудничестве с ней. Потому что она вряд ли захочет, чтобы над ее территорией бесконтрольно летали американские спутники и шаттлы, готовые к космической войне.

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