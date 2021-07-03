Актёр Уильям Шетнер из Канады, известный своей ролью капитана Кирка из сериала Star Trek, заявил, что не знает Маргариту Симоньян и извинился перед поклонниками от её имени.

Как сообщается, инцидент произошёл из-за того, что Симоньян на днях анонсировала шоу «Я не понимаю», которое Шетнер будет вести на RT America. В своём сообщении Симоньян указала, что «Капитан Кирк перешел на сторону добра». О выходе шоу на канале сообщил и Шетнер.

У подписчиков актёра упоминание российского телеканала вызвало ярость. Инцидент попал в американские СМИ, которые напомнили, что RT считается международным средством пропаганды Путина. Несколько дней Шетнер отвечал на претензии, а затем увидел сообщение Симоньян.

Актёр сообщил, что «совсем не знает эту женщину». Он указал, что не будет терпеть такое просторечие, а также заявил, что не является политиком и его злит, что Симоньян сказала такое о нём и шоу. Шетнер подчеркнул, что RT купил шоу только для распространения и право на трансляцию продаётся всем каналам. Также он отметил, что не имеет никакого отношения к другим передачам на канале.

Недавно Маргарита Симоньян вызвала восхищение у британских СМИ своим заявлением про вежливость. Об этом сообщает издание The Mirror.