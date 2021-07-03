Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В шведском информационном агентстве Proletären отметили, что Североатлантический альянс является главным инициатором нового противостояния между Россией и Западом.

Авторы материала напоминают, что Барак Обама, экс-лидер Соединенных Штатов, во время своего президентства поручил разместить натовскую базу в Польше, которая ранее состояла в списке стран Варшавского договора. Они также указали, что общий военный бюджет НАТО больше российского в двенадцать с половиной раз и составляет 778 миллиардов долларов.

В статье указывается, что США регулярно обвиняют Российскую Федерацию в том, что она осуществляет кибератаки на их компании и ведомства, а также вмешивается в выборы. Однако журналисты отмечают, что аналогичные обвинения можно предъявить и Вашингтону.

Вам может понравиться

Австрия разрешила въезд полностью привитым от коронавируса россиянам

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил о том, что страна исключает Россию из списка «опасных» стран по COVID-19. Как указывается, цвет опасности для России, а также для Китая, Турции, Боснии
  • Анна
  • 01.07.2021
  • читать 1 минуту

Путин и Лукашенко по телефону обсудили санкции против Белоруссии

Президент России Владимир Путин провёл разговор по телефону с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Информация об этой беседе была опубликована Telegram-каналом «Пул Первого». Позже пресс-служба Кремля заявила, что в ходе разговора
  • Анна
  • 01.07.2021
  • читать 1 минуту

National Interest: ядерное оружие НАТО не остановит армию РФ в Прибалтике

В новом материале The National Interest, перевод которого подготовлен «ПолитРоссией», указывается, что ядерные ракеты Североатлантического альянса не смогут остановить армию РФ в Прибалтийских странах. Специалистами стратегического исследовательского комплекса RAND, расположенного
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 июля – ясно, до 24 °C | город Мытищи: погода, 3 июля – облачно с прояснениями, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 июля – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 июля – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 3 июля – переменная облачность, до 33 °C | Подольск: погода, 3 июля – небольшой дождь, до 22 °C | Армавир: погода, 3 июля – небольшая облачность, до 30 °C |