В шведском информационном агентстве Proletären отметили, что Североатлантический альянс является главным инициатором нового противостояния между Россией и Западом.

Авторы материала напоминают, что Барак Обама, экс-лидер Соединенных Штатов, во время своего президентства поручил разместить натовскую базу в Польше, которая ранее состояла в списке стран Варшавского договора. Они также указали, что общий военный бюджет НАТО больше российского в двенадцать с половиной раз и составляет 778 миллиардов долларов.

В статье указывается, что США регулярно обвиняют Российскую Федерацию в том, что она осуществляет кибератаки на их компании и ведомства, а также вмешивается в выборы. Однако журналисты отмечают, что аналогичные обвинения можно предъявить и Вашингтону.