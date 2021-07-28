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Сергей Шойгу, глава оборонного ведомства РФ, рассказал о негативных последствиях создания Соединенными Штатами новых военных баз на территории стран Центральной Азии.

Согласно его заявлениям, американские власти после вывода своих войск из Афганистана планируют разместить их на военных объектах, которые могут быть созданы в центрально-азиатских странах. Однако Шойгу уверен, что это лишь увеличит длительность нахождения НАТО в регионе и сделает обстановку в нем еще более нестабильной.

Руководитель российского Минобороны считает, что следует регулярно проводить консультации между государствами ШОС для предотвращения дестабилизирующих процессов, наблюдаемых в настоящее время в Афганистане. Ранее Шойгу отметил, что уже ведутся работы по созданию надлежащих мер в связи со всплеском активности боевиков в этой ближневосточной стране.

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