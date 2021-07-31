ВДВ является резервом верховного главнокомандующего российских войск, заявил министр обороны Сергей Шойгу на полигоне Алабино, где проходят праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Воздушно-десантных войск.

Также глава военного ведомства отметил, что подразделения ВДВ сегодня получают самое современное оружие, новейшую технику и специальные устройства, которые дают возможность выполнять задачи любой сложности в самых различных условиях.

По словам Шойгу, без частей ВДВ защитить такую большую страну, как Россия, практически невозможно. Подразделения десантников всегда стоят на страже РФ и готовы в любой момент броситься на ее защиту.

«Ваш вклад в укрепление обороноспособности страны и защиту национальных интересов сложно переоценить. Сейчас вы передаете свой бесценный опыт молодежи — нынешнему поколению гвардейцев, которые достойно продолжают ваши славные дела», — также сказал министр.