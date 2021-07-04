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Сергей Горбачев, представитель ЧФ РФ, подверг критике недавние обвинения Североатлантического альянса в адрес РФ, согласно которым она якобы мешает судоходству возле Крыма.

Согласно его словам, украинские порты до сих пор ведут свою деятельность, а потоки грузов в текущем году не снизились, а где-то даже увеличились. Если бы Москва действительно ограничивала судоходство, то Киев бы уже давно озвучил соответствующие протесты. Кроме того, началось бы резкое снижение значений в области перевозок, но ничего такого не происходит.

Специалист добавил, что это именно Украина мешает совместному применению морских путей. Он напомнил об угнанном украинскими пограничниками рыболовном корабле «Норд» около трех лет назад. Они также до сих пор удерживают грузовое судно «Механик Погодин». В результате РФ приходится внимательно контролировать акваторию, чтобы не допустить таких инцидентов в будущем.

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