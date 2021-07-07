Вооруженные силы Сербии использовали новую военную технику, в том числе – полученную из России, во время учений «Munjeviti Udar» («Удар молнии») 2021», которые проводились 15-27 июня. В учениях, которые проводились на восьми полигонах по всей Сербии, было задействовано более 15 000 военнослужащих. Об этом сообщает военное интернет-издание Jane’s.

Из новинок собственной сербской военной промышленности на учениях была представлена ​​новая версия противоминной боевой бронированной машины с защитой от засад (MRAP) M-20 «Застава Теренска возила». Машина теперь оснащена дополнительной броней для лучшей баллистической защиты, но в ее транспортном отсеке больше нет огневых окон и боковых дверей. С каждой стороны машины установлено по три пуленепробиваемых окна, в том числе по одному для дверей водителя и командира, и одна открывающаяся сбоку дверь вместо пары дверей в задней части прототипа М-20.

Также дебютировал бронетранспортер Fabrika Automobila Priboj (FAP) BOV-OT M-21 4×4, предназначенный для размещения водителя, командира и восьми солдат. Машина имеет грузоподъемность 1500 кг и оснащена стабилизированным дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-мм пулеметом. Он оснащен новым двигателем мощностью 280 л.с. с автоматической коробкой передач, развивающим максимальную скорость 110 км/ч.

Кроме того, впервые были продемонстрированы ведущими боевые стрельбы основные боевые танки (ОБТ) T-72B1MS White Eagle, предоставленные Россией, а также разработанные и произведенные в Сербии беспилотные наземные машины (UGVs) Mali Miloš, вооруженные двумя одноразовыми однозарядными 64-мм реактивными гранатометами M80 Zolja.

В учениях приняли участие опытные образцы локально модернизированных танков. М-84АС1 и М-84АС2 были отмечены специальными покрытиями, снижающими их инфракрасную сигнатуру. Эти танки были произведены еще до 1991 года, во времена единой тогда Югославии, на основе советских Т-72М. Производственные мощности по их выпуску после распада СФРЮ остались в Хорватии, а версии сербских ОБТ М-84А в прошлом году были модернизированы на военно-ремонтном заводе «Чачак».

По информации Министерства обороны Сербии, в рамках учений отрабатывались действия систем ПВО: «низколетящие вертолеты противника в районе Борича были нейтрализованы результативным огнем батареи «Панцирь С-1» из 30-мм пушек. Затем последовали действия ЗРК «Игла» и «Стрела-2М».

Далее разведывательный бронетранспортер на машинах БРДМ-2МС «собрал данные о численности сил противника в боевой охране и определил передовую линию его обороны». В завершающей части учения проводилась огневая подготовка атаки, в ходе которой артиллерия сербской армии «ослабляла» оборону противника. Эту работу выполняла артиллерийская группа в составе двух самоходных 155-мм гаубиц «Нора-Б52», пусковая установка РСЗО «Морава» и батарея 122-мм модернизированных САУ «Гвоздика» с ротой 120-мм минометов.