Константин Косачев, российский сенатор, рассказал о причинах, по которым регистрация препарата от COVID-19 «Спутник V», разработанного в РФ, задерживается за рубежом.

Согласно его словам, «Спутник V» не регистрируют по политическим причинам. Он отметил, что данный процесс длится уже в течение нескольких месяцев. Российский политик уверен, что все дополнительные условия, предъявляемые к российскому препарату, продиктованы лишь желанием не допустить на западный рынок вакцины от российских производителей.

При этом специалисты РФПИ, по мнению Косачева, делают все возможное для выполнения всех требований со стороны регуляторов Европы. Ранее в издании Reuters сообщили, что задержка регистрации российского препарата в Евросоюзе связана с тем, что его создатели якобы не предоставили европейцам всю необходимую информацию о нем.