Военные эксперты предполагают, что новейший истребитель пятой генерации, разработанный в РФ, будет оснащен уникальной ракетой. Анонс самолета состоится 20 июля.

Согласно имеющимся сведениям, над данной боевой машиной уже на протяжении нескольких лет трудятся специалисты предприятия «Сухой». Речь может идти об однодвигательном самолете с двумя килями наподобие американского F-35. Однако Митчелл Дуглас, военный эксперт из США, считает, что данные слухи распространяются намеренно, а в действительности Россия представит совершенно другой истребитель.

Ожидается также, что новинка будет оснащена новейшей гиперзвуковой ракетой, предназначенной для уничтожения морских целей. На ней установлены сразу несколько систем противодействия, одна из которых способна подавлять работу средств ПВО, установленных на кораблях. Дальность ее поражения составит более 1 000 километров. Специалисты считают, что прототипы этой ракеты протестировали при помощи Су-57 в начале нынешнего года.