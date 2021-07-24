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В России впервые состоялась регистрация программы, разработанной с применением искусственного интеллекта (ИИ). Ее создали специалисты «Сбера».

Новую разработку назвали Artificial Vision – ее основное назначение заключается в том, чтобы позволить роботизированной системе определять и изучать объекты, находящиеся в виртуальном пространстве. Для этого она сопоставляет пиксели картинки с нейронами глаза ИИ. Ее уже включили в электронный комплекс, спроектированный программистами Sber Al.

Данная программа создавалась вместе с нейронной сетью-трансформером, прошедшей специальный курс обучения написанию кода. Эта технология должна будет избавить специалистов от необходимости заниматься выполнением рутинных задач. В будущем планируется вывести ее на рынок в виде коммерческой услуги.

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