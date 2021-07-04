Политолог Евгений Сатановский оценил угрозы Киева «взорвать Крымский мост» ракетами «Нептун». Он заявил, что можно сколько угодно критиковать якобы «украинскую» разработку и говорить, что она вряд ли сумеет достичь цели. Но речь даже не в эффективности ракет, а в том, как Киев видит свое будущее после удара по мосту.

Сатановский поясняет, что президент Украины Владимир Зеленский и ряд парламентариев любят попугать Россию заявлениями о взрыве Крымского моста, об атаке на российские АЭС, о строительстве натовских баз в Очакове и прочими сказками. Однако за них кому-то придется нести ответственность.

По словам эксперта, Киев не понимает одного. Россия не стоит на месте и не собирается молчаливо наблюдать, как Украина приводит свои фантазии в соответствие с реальностью. Сатановский напоминает, что Иран точно так же, как Киев, постоянно угрожает Израилю. Но когда доходит до дела, в стране обязательно что-то происходит то с ядерными объектами, то с физиками, то еще с кем-то.

То же самое, уверен эксперт, произойдет и с Киевом, если он будет так настойчиво продвигать свои мечты. Также Сатановский поинтересовался, кто подкидывает Украине идеи. Если США и НАТО, то они вряд ли потом будут нести ответственность за действия своего «партнера». Потому что они «не такие идиоты», чтобы из-за кого-то развязывать Третью мировую войну.