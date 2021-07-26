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Баскетболист Павел Подкользин из Новосибирска примет участие в съёмках комедийного сериала «1703».

Как отмечается, продюсеры проекта приняли решение пригласить на съёмки бывшего игрока НБА Подкользина из-за его уникального телосложения. Так, Павел является настоящим великаном – его рост составляет 226 сантиметров.

Съёмки сериала проводятся в Санкт-Петербурге. Режиссёром проекта является Сергей Сенцов. В одной из главных ролей снимается Гоша Куценко – он исполняет роль депрессивного следователя, который занимается поисков трупов, неизвестным образом пропавших из морга. Подкользин же, как сообщается, исполнит роль Саши Единорога – колоритного, сурового и грозного человека.

По словам баскетболиста, у него уже давно была мечта сняться в кино или сериале, поэтому он сразу же согласился на предложение о съёмках.

Недавно мы сообщали, что украинский телеканал начал трансляцию сериала “Сваты” на русском языке после раскритикованной зрителями украинизации. Однако это вызвало недовольство у депутатов Верховной Рады.

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