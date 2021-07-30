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Специалисты заявили, что самым лучшим местом на планете для выживания в случае глобальной катастрофы является Новая Зеландия.

В своём анализе эксперты ориентировались, в частности, на такие факторы, как климат местности и количество проживающих на территории людей. Как оказалось, у Новой Зеландии самые высокие шансы на выживание населения. Это объясняется развитыми системами геотермальной и гидроэлектрической энергетики, наличием обширных территорий для ведения сельского хозяйства, и рядом других факторов. Кроме того, во внимание принималась способность защищать свои границы от мигрантов.

Таким образом, острова, которые расположены в регионах с умеренным климатом и на которых достаточно низкая плотность населения, имеют самые высокие шансы на выживание. Помимо Новой Зеландии, высокие шансы у Исландии, Великобритании, Тасмании и Ирландии.

Ранее мы сообщали о том, что из-за глобального потепления два российских города могут быть затоплены. Речь идёт об Архангельске и Санкт-Петербурге.

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