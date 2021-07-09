На днях сразу несколько американских разведывательных самолетов кружили у российских границ. Так, один из них был замечен над акваторией Черного моря, а другой – в воздушном пространстве Грузии.

Эксперты портала Avia.Pro считают, что такая активность самолетов-разведчиков была вызвана проводимыми Россией испытаниями зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей». Тестовые запуски ракет и проверка работы радиолокационной станции осуществлялись на полигоне Капустный Яр.

Напомним, что это уже второй подобный случай. Ранее сообщалось, что Россия проводит на том же полигоне тестовые пуски неизвестных баллистических ракет и практически в то же время над Черным морем активизировались самолеты-разведчики ВВС Соединенных Штатов.

Сейчас нельзя сказать, удалось ли США получить хоть какую-то информацию о комплексах С-500. Но зато точно известно, что они стараются не пропускать испытания новейших российских вооружений и внимательно следят за всем, что происходит в РФ.