В отчете Исследовательской службы Конгресса США, посвященном разработке гиперзвукового оружия, подчеркивается крайне тревожное положение дел, поскольку страна по-прежнему на несколько лет отстает от Китая и России, которые приняли на вооружение ряд гиперзвуковых ракетных систем еще с 2019 и 2017 годов соответственно. Из восьми американских разработок лишь одна приближается к готовности, причем самая простая – армейского тактического уровня. Об этом сообщает американское военное издание Military Watch.

Издание отмечает, что гиперзвуковое оружие имеет несколько применений как в тактическом, так и в стратегическом плане и рассматривается как ключ к способности быстро нанести удар по противнику, чтобы сократить время предупреждения при первом ударе или лучше отреагировать на внезапный первый удар врага. В США работают по крайней мере над восемью отдельными программами гиперзвуковых ракет, но еще не создали ни одного действующего образца такого оружия.

В отчете для конгрессменов подчеркивается, что лица, принимающие решения в США, должны быть обеспокоены темпами, с которыми развиваются гиперзвуковые возможности России и Китая, а также собственные серьезные трудности Пентагона в наверстывании упущенного. В документе также отмечается, что Россия и Китай уже «имеют в наличии гиперзвуковые планирующие аппараты, потенциально оснащенные ядерными боеголовками», в то время как американские программы создания гиперзвукового оружия «не разрабатываются для использования с ядерной боеголовкой» и все еще не приблизились к достижению эксплуатационного статуса.

Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса США, военный бюджет США включает в себя расходы на одни только исследования гиперзвукового оружия в размере 3,2 миллиарда долларов – очень большая цифра, превышающая общие военные расходы подавляющего большинства стран мира. Расходы США в этой области заметно увеличились после того, как в марте 2018 года Россия представила новую линейку систем гиперзвукового оружия, включая такие виды оружия, как гиперзвуковые баллистические ракеты, противокорабельные крылатые ракеты и стратегические системы межконтинентальной дальности.

Пентагон все это время продолжает «разработку и оценку прототипов, системных концепций и наборов задач». В отчете выражается сожаление по поводу до сих пор отсутствующих у Пентагона четко определенных задач для гиперзвукового оружия, что множит сложности при его разработке.

Американские системы гиперзвукового оружия, находящиеся в стадии разработки, включают в себя следующий перечень программ:

авиационное оружие быстрого реагирования (ARRW);

гиперзвуковое обычное ударное оружие (HCSW);

концепция гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC);

универсальная гиперзвуковая планирующая боеголовка для армии и флота (CHGB);

обычное оружие быстрого удара (CPS) ВМФ;

гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW);

программу оперативных запусков Агентства перспективных исследовательских проектов обороны (DARPA).

Из них только относительно простая армейская система CHGB приближается к тому, чтобы вступить в строй. По сути, это тактические ракеты с гиперзвуковыми характеристиками, примерный аналог которых был успешно испытан Северной Кореей еще в 2019 году.

В отчете Исследовательской службы Конгресса цитируются заявления бывшего заместителя министра обороны по исследованиям и разработкам Майкла Гриффина, который проинформировал законодателей о гиперзвуковом оружии и предупредил, что у США еще нет «систем, которые могут держать [Китай и Россию] под угрозой», и при этом и «не имеется защиты от [их] систем».

Military Watch отмечает: публикация отчета для конгрессменов США произошла вскоре после того, как Россия впервые развернула на Ближнем Востоке ударный самолет МиГ-31К Foxhound с гиперзвуковыми ракетами, обеспечив против большей части южного фланга НАТО, а также всего Средиземного моря возможность для нанесения как обычных, так и тактических ядерных ударов. МиГ-31К также недавно были развернуты на расширенных авиабазах в Арктике, где они представляют собой, по мнению издания, «самый грозный ударный объект в регионе».