Производители смартфонов, планшетов и других электронных девайсов с 1 июля обязаны устанавливать на них российские приложения и поисковую систему. В противном случае им придется платить штрафы.

Перечень приложений был утвержден российскими властями еще в прошлом году. В него вошли сервисы «Яндекса», включающие и поисковик, клиенты социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», приложение от Госуслуг и мессенджер ICQ, а также прочий софт, разработанный в РФ.

Нарушения данного требования будут рассматриваться Роспотребнадзором, который сможет штрафовать юридических лиц на сумму от 50 до 200 тысяч рублей, а должностных лиц – от 30 до 50 тысяч.

Что примечательно, приложения должны предустанавливаться на электронные гаджеты таким образом, чтобы у пользователя не было возможности их удалить.