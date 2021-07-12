Руслан Мармазов, журналист и военный эксперт, заявил, что Североатлантический альянс действительно готовится к войне с РФ на территории Украины.

Согласно его словам, НАТО чувствует себя на Украине даже лучше, чем у себя дома. Это прекрасно показали недавние морские маневры Sea Breeze, прошедшие в Черноморской акватории. Однако тем временем страны Запада не спешат присоединять украинцев к Североатлантическому альянсу, хоть Киев и платит им дань «кровью», воюя на Донбассе и держа тем самым РФ в напряжении.

По мнению Мармазова, НАТО не станет посылать своих бойцов на возможную войну на Украине, так как это может негативно сказаться на общественном мнении. При этом недавний инцидент с британским эсминцем продемонстрировал, что Запад не собирается уходить из Черного моря, а планирует превратить украинские порты и земли в плацдарм для противостояния с РФ.