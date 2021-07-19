Ростех продолжает рекламную кампанию новейшего однодвигательного истребителя, который уже в ближайший вторник будет продемонстрирован широкой публике. На этот раз представители Объединенной авиастроительной компании опубликовали в сети фотографии из ангара в Жуковском. На которых самолет можно увидеть без чехла.

Снимки дают возможность хорошо рассмотреть практически всю носовую часть истребителя. Эксперты отмечают оригинальное расположение воздухозаборника, которое отличается как от американского F-35, так и от самолетов других стран, находящихся в разработке.

Кроме того, с двух сторон воздухозаборника расположены дополнительные отсеки предположительно для ракет класса «воздух-воздух».

Специалисты заметили номер 75 на боку самолета и предположили, что он будет называться Су-75. Также они рассказали о V-образном оперении с двумя килями, о хвостовых балках, между которым для пущей невидимости конструкторы спрятали сопло истребителя. Они пояснили, что новый самолет хоть и похож на американский F-35, однако он выигрывает у конкурента за счет мотора с изменяемым вектором тяги и более высокой маневренности. Кроме того, истребитель может разгоняться до 2 Махов, что также является преимуществом перед аналогами из США и Европы.