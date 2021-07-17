Ростех продолжает рекламную кампанию новейшего истребителя пятого поколения, который уже 20 июля будет представлен широкой публике на выставке МАКС-2021. В социальной сети «Твиттер» он опубликовал фотографию с будущей «мишенью» боевого самолета.

На снимке Ростеха видна часть фюзеляжа новейшего самолета, который летит над морскими просторами. Далеко под ним также можно разглядеть военный корабль. Очень похожий на британский эсминец Defender, который совсем недавно вторгся в территориальные воды России у Крымского полуострова.

«See you (Увидимся)», – подписали фотографию авторы поста.

Эксперты отвечают, что деталь самолета, которая изображена на фото, очень напоминает оптико-электронную прицельную систему. Данное оборудование устанавливается на истребителях для наведения вооружений на морские и наземные цели.

Пока о новом самолете известно совсем немного. Некоторые эксперты считают, что именно о нем в Ростехе рассказывали в мае. Если это действительно так, то участникам МАКС-21 покажут сверхзвуковой истребитель-невидимку, способный разгоняться до 2 чисел Маха.