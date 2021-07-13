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Вполне возможно, что США проиграли войну в Афганистане. Но Пентагон, который успешно использует подобные конфликты для реализации коррупционных схем, точно выиграл. Эксперт Андрей Коц рассказал изданию «РИА Новости», как именно главное военное ведомство США «пилит» деньги на подобных войнах.

Журналист рассказал, что 20-летняя военная кампания США в Афганистане является одновременно и примером крупной и успешно коррупционной схемы. Только в период с 2008 по текущий год Минобороны приобрело капитальные активы в других государствах на 8 миллиардов долларов. При том, что на нужды армии выделяется ежегодно не более миллиона.

Чтобы проворачивать столь выгодные схемы, Пентагон хитрит с бухгалтерскими счетами, вносит на них одну и ту же сумму несколько раз, а также перемещает ее в таком хаотичном порядке, что выявить коррупционную схему просто не представляется возможным.

Не стоит забывать, что данные оборонного бюджета являются засекреченными. Их непрозрачность дает Пентагону возможность с легкостью прикарманивать деньги налогоплательщиков и использовать их на свои цели. И проконтролировать такие действия не может никто – ни пресса, ни уж тем более среднестатистические граждане Америки.

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