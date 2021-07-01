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Российский ученый разработал принципиально новый вязкоупругий материал, который идеально подходит для дополнительной защиты от землетрясений зданий и сооружений любого назначения, рассказала пресс-служба Вятского государственного университета.

Ее представители отметили, что материал уже прошел комплексные испытания в Мадридском политехническом университете. Так он получил восторженные отзывы и высокие оценки от испанских экспертов.

Создатель уникального материала, обладающего одновременно высокой эластичностью и жесткостью – ученый Юрий Юркин из упомянутого Вятского университета. Ключевые особенности его разработки – это способность саморасширяться, а также высокий тангенс угла механических потерь.

В ходе испытаний было смоделировано землетрясение, причем материал, созданный российским ученым, выдержал оказываемую на него нагрузку. Кроме того, он продемонстрировал способность предотвращать повреждение соединяемых элементов при небольших деформациях из-за колебаний.

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