Российский ученый разработал принципиально новый вязкоупругий материал, который идеально подходит для дополнительной защиты от землетрясений зданий и сооружений любого назначения, рассказала пресс-служба Вятского государственного университета.

Ее представители отметили, что материал уже прошел комплексные испытания в Мадридском политехническом университете. Так он получил восторженные отзывы и высокие оценки от испанских экспертов.

Создатель уникального материала, обладающего одновременно высокой эластичностью и жесткостью – ученый Юрий Юркин из упомянутого Вятского университета. Ключевые особенности его разработки – это способность саморасширяться, а также высокий тангенс угла механических потерь.

В ходе испытаний было смоделировано землетрясение, причем материал, созданный российским ученым, выдержал оказываемую на него нагрузку. Кроме того, он продемонстрировал способность предотвращать повреждение соединяемых элементов при небольших деформациях из-за колебаний.