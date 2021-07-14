Специалисты в области медицины из РФ рассказали, почему после вакцинирования от COVID-19 на участке руки, куда был сделан укол, возникают болевые ощущения.

Согласно их словам, после прививки препарат не сразу распределяется по всему телу, а некоторое время остается в руке, из-за чего в ней сосредотачивается значительное количество вещества. В результате мышцы и кожа начинают реагировать на него. Медработник может также случайно задеть нерв при осуществлении укола, что тоже становится причиной болей.

Эксперты также заявили, что у каждого человека имеется свой порог чувствительности. Однако если сделать укол правильно, то никаких болей у пациента возникнуть не должно. В СМИ напоминают, что сделать прививку от коронавирусной инфекции можно в любом российском регионе.